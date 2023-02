Troppi incidenti, petizione dei residenti al Rione Carmine consegnata ad Avella (Psi)

Il Comitato di quartiere del Rione Carmine ha affidato al consigliere comunale del Psi Rino Avella una petizione rivolta al sindaco Vincenzo Napoli, che in poche ore ha raccolto un centinaio di firme. Il documento segnala “la pericolosità per i pedoni a causa della alta velocità di auto e moto”, consigliando “l’attivazione di autovelox lungo le vie del quartiere e l’adozione, anche nel nostro rione delle strisce pedonali in risalto su fondo stradale di colore diverso”. La petizione è stata protocollata ieri, 3 febbraio. In qualità di membro dell’esecutivo del Partito Socialista Italiano Avella è firmatario del documento sulla sicurezza stradale in città.

Le richieste

Tra i passaggi del documento si legge: “Troppe le morti dovute ad incidenti stradali, causate sicuramente dallo scarso rispetto del Codice della Strada e all’alta velocità ma anche dall’evidente carenza dei dovuti controlli e dalla scarsa manutenzione del territorio per mancanza di personale". Il coordinamento cittadino del Psi, in vista dell’imminente approvazione del bilancio di previsione, auspica "che venga istituito un apposito capitolo sulla sicurezza stradale e che vengano stanziati fondi sulla manutenzione e sull’incremento della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa. Segnatamente, proponiamo la realizzazione di più strisce pedonali rialzate, semafori sempre funzionanti (evitando il giallo lampeggiante fisso durante le ore mattutine e notturne), l’installazione di autovelox in modalità ‘tutor’ lungo le arterie cittadine a scorrimento veloce che calcolino la velocità media delle autovetture e dei ciclomotori. Quanto all’aumento dei controlli in città, riteniamo indispensabile avviare un riordino del corpo di polizia municipale considerato che, anche le ultime assunzioni non hanno soddisfatto l’esigenza di avere maggiori vigili in strada. Inoltre, visto che nel prossimo triennio circa l’85% dei vigili urbani attualmente in servizio andrà in pensione, auspichiamo che l’Amministrazione comunale si adoperi ad attivare sin da ora le procedure per il reclutamento di personale idoneo. Nelle more, auspichiamo ancora che affronti l’emergenza della sicurezza stradale organizzando, con le autorità competenti, un gruppo interforze dedito al controllo e alla vigilanza stradale”.