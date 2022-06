Incidenti sul lungomare Marconi: Pietrofesa plaude ai dossi anti-velocità ipotizzati da Tringali

Apre alla proposta del posizionamento dei dossi sul lungomare Marconi per limitare la velocità dei veicoli e delle moto, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali, per scongiurare nuovi drammi sull'asfalto. "Fa bene l’assessore a voler approfondire sul posizionamento dei dossi, ed è giusta la sua analisi, perché in tutte le città vengono posizionati ed a Salerno no? Esiste una normativa che prevede il posizionamento dei dossi ed è giusto applicarla - ha scritto Aniello Ciro Pietrofesa, presidente Anva - A chi invece dice che potrebbe causare danno ai ciclisti, ricordo che proprio a Torrione, a partire dalla chiesa Santa Maria ad Martyres e fin dopo il distributore della Esso, esiste la pista ciclabile. Sono sicuro che questa volta accadrà qualcosa di positivo per porre fine alle tante disgrazie avvenute sul lungomare".

L'appello

Poi aggiunge: "Questo tuttavia non può bastare: ora ci vuole il rispetto anche dei cittadini nel limitare la velocità, nel passare con il semaforo verde e non rosso, e per i pedoni rispettare sia l’attraversamento sulle strisce pedonali che l’attraversamento con il semaforo verde per i pedoni, il senso civico di ognuno di noi può evitare delle tragedie“, ha concluso.