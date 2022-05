Incivili allo sbaraglio, da nord a sud della città: Salerno Pulita in azione contro "i barbari" del fine settimana

L'inciviltà regna, tristemente, a Salerno città. Ne è prova il triste scenario di prima mattina, in centro come a Torrione e nella zona orientale: super lavoro, dunque, per i dipendenti di Salerno Pulita che, all'alba, devono far i conti con cartacce e rifiuti gettati in strada nelle ore serali e notturne, senza alcuno scrupolo.

Immagini che denotano assoluta mancanza di rispetto per l'ambiente da parte di tanti, giovani e non. L'auspicio è una presa di coscienza da parte dei cittadini, a tutela del decoro e dell'igiene pubblici.