Battipaglia al setaccio: 3700 euro di verbali per gli incivili, nel mese di agosto

Senza sosta, a Battipaglia, il lavoro delle Guardie Ambientali Comunali che, relativamente al mese di agosto 2022, hanno elevato verbali per un importo di 3.700 euro (a luglio era di 2.400 euro).

I dettagli

Precisamente, sanzioni per 2.000 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico e 1.700 euro per rifiuti non differenziati. "Si precisa che sono stati verbalizzati coloro che già erano stati avvisati precedentemente per conferimento rifiuti non differenziati ed in particolare così come previsto dal nuovo calendario di conferimento in vigore dal 25 luglio. - si legge sulla nota - In questo momento le Guardie Ambientali nei casi di errato conferimento dei rifiuti stannoprima avvisando e, nell'eventualità che si persista nella condotta sbagliata nel conferire in maniera errata i rifiuti, procedono alla verbalizzazione".