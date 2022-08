Incivili a Torrione: il monito di Salerno Pulita, intanto boom di presenze per il conferimento dei libri

"Nella zona di Torrione, questo pomeriggio, siamo stati costretti ad intervenire per bonificare l'area da una discarica a cielo aperto creata da cittadini della zona. Insieme agli agenti della Polizia Municipale abbiamo già individuato i responsabili che, a breve, riceveranno un verbale per la violazione delle norme sulla raccolta differenziata". Lo scrive Salerno Pulita sui social: "E' davvero tanto complicato conferire i rifiuti come fa la stragrande maggioranza dei salernitani?", si chiedono dalla società.

L'iniziativa

Boom di presenze, ai punti per la raccolta dei libri usati e dei piccoli raee allestisti ieri a Mercatello e stasera in piazza San Francesco. Innumerevoli i cittadini che, muniti di un codice fiscale, hanno conferito libri e piccoli raee, aderendo all'iniziativa di Salerno Pulita. Per ogni cittadino sono stati rilasciati massimo 10 buoni dal valore di 4 euro.