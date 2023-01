Inciviltà senza limiti a Salerno: a pochi giorni dal sangue sull'asfalto, auto parcheggiate sulle strisce pedonali dove è morta Assem

Sono trascorsi pochi giorni dal tragico incidente stradale che, a pochi passi dal teatro Verdi, ha strappato la vita ad Assem, ricercatrice 27enne dell'Università di Salerno, originaria del Kazakistan, falciata da un'auto in corsa sulle strisce pedonali. Eppure, c'è chi continua a parcheggiare la propria vettura su quelle stesse strisce dove la giovane ha perso la vita. Incuranti di quanto previsto dal codice della strada, alcuni cittadini non rinunciano a comportamenti che mettono a rischio la vita altrui, "tentati" semmai da un comodo posto auto dinanzi al teatro o a pochi passi dal locale scelto per trascorrere la serata. Poco importa, per tali automobilisti, se la sosta in quello spazio risulti vietata per ragioni di sicurezza: ciò che conta, deplorevolmente, resta l'irresponsabile comodità di scendere dall'auto proprio accanto alla destinazione da raggiungere.

Foto Fb di Oreste Pastore

Evidenze come l'inciviltà di alcune persone al volante, dunque, probabilmente, meritano con urgenza una riflessione più severa ed efficace, nel rispetto del ricordo di Assem e di ogni altra vita umana, stroncata, in pochi secondi, in luoghi e modi che risultano decisamente inaccettabili per una società civile.