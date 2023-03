Furti, incuria, incidenti e strade al buio: il Comitato San Francesco denuncia tutto al sindaco che promette soluzioni

Dall'illuminazione spesso guasta, ai furti delle auto nel parcheggio di via Moscato, fino alla recente escalation delle rapine e alle vetture che viaggiano senza rispettare i limiti di velocità. Senza dimenticare la mancata sorveglianza in piazza San Francesco con persone che bivaccano e lasciano in condizioni indecorose la zona, perfino la scalinata del liceo Tasso. Preciso e dettagliato, questa sera, il quadro della situazione fornito dal Comitato San Francesco presieduto da Laura Vitale, al sindaco Vincenzo Napoli e all'assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto.

Il primo cittadino si è mostrato disponibile all'ascolto e ha annunciato l'installazione di bande sonore anche in via Carmine, così da scongiurare nuovi incidenti. Ipotizzato, poi, un incontro con il Questore per chiedere il rafforzamento dei controlli nella zona, con la presentazione di un report, per mettere su carta le richieste dei residenti. "Siamo soddisfatti dell'incontro, in quanto il sindaco ci ha promesso che piano piano farà fronte a tutte le criticità evidenziate -ha raccontato la presidente del Comitato, Laura Vitale - Il sindaco ha anche detto che tornerà nel quartiere per un sopralluogo, accompagnato dai residenti, mentre l'assessore De Roberto ci accompagnerà in occasione della consegna del report in Questura". Riflettori puntati, infine, anche sulla pulizia dei torrenti Rafastia e Cernicchiara, per i quali i cittadini hanno chiesto maggiore attenzione. L'incontro ha registrato una foltissima partecipazione.

