Crisi e proposte: il Comune di Salerno incontra commercianti, artigiani e agricoltori

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore al Commercio Dario Loffredo hanno convocato un incontro web, al quale hanno partecipato, insieme al presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, le associazioni di categoria del commercio, artigianato e agricoltura.

Si è discusso delle difficoltà che in questo delicato momento storico sta vivendo l'intero comparto. "In questi mesi, insieme all'assessore Loffredo - ha spiegato il sindaco Napoli - abbiamo ascoltato singolarmente le varie associazioni. Da oggi, l'intento è quello di creare un tavolo che sarà convocato con cadenze precise. Come amministrazione comunale abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità. Abbiamo consentito, senza costi aggiuntivi, l'ampliamento dei dehors, abbiamo messo a disposizione tre milioni di euro dal bilancio per un credito di imposta sulla Tari alle piccole, medie imprese oltre che ai professionisti, abbiamo attivato una piattaforma telematica, Cishoppo, per mettere in rete i prodotti locali. Noi siamo aperti al dialogo, a proposte fattive che possano aiutare le categorie in questo momento".