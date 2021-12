Rione Picarielli, incontro per l'istallazione di una antenna 5G: parla il consigliere Di Popolo

Si è tenuto l'altra sera, un incontro con gli abitanti del rione Picarielli in merito alla problematica riguardante l'istallazione di una antenna 5G. Lo ha fatto sapere Filomeno Di Popolo, capogruppo del Psi al Comune di Salerno.

"Erano presenti con me, i consiglieri comunali: C. Lambiase, C. Pecoraro e l'Assessore all'ambiente M. Natella. Si è discusso sul procedimento relativo all'installazione dell'antenna e sulla necessità di monitorare l'emissione dei flussi elettromagnetici. - racconta il consigliere - A tal fine è emerso che occorre aggiornare il regolamento comunale di Salerno relativo alla gestione degli impianti di telefonia mobile", ha concluso.