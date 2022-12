Sarno, il sindaco incontra il luogotenente Nasti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Giuseppe Canfora ha ricevuto questa mattina a Palazzo San Francesco il Luogotenente Antonio Nasti, nuovo Comandante della stazione dei Carabinieri di Sarno Il primo cittadino di Sarno ha sottolineato l’importanza dell’impegno dell’Arma dei carabinieri sui temi legati alla sicurezza e al presidio del territorio.

"È stato un primo momento di confronto - ha dichiarato il Sindaco Canfora - contraddistinto da cordialità ed è stata l’occasione per formulare al Luogotenente Nasti i migliori auguri di buon lavoro. La nostra è una terra accogliente, in cui legalità e rispetto delle regole rappresentano un elemento irrinunciabile per la comunità. Il Comune di Sarno e l'Arma dei carabinieri - ha aggiunto - nonostante momenti non facili, sono legati da una lunga storia di condivisioni di intenti e dalla volontà reciproca di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nell'interesse dei cittadini. Al Comandante uscente Toni Vitale un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi numerosi anni di servizio".