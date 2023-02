Stroncato da un infarto durante la tac: due medici indagati

Due indagati per la morte del 68enne, stroncato da un infarto giovedì sera, mentre stava effettuando la Tac all’encefalo presso l'ospedale Ruggi di Salerno. La famiglia ha sporto denuncia in quanto intende far chiarezza sulle cause della morte dell'uomo ed accertare eventuali responsabilità da parte dei soccorsi.

Gli indagati

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, ad essere iscritti sul registro degli indagati il medico del triage che ha preso in carico l'uomo ed il primo medico entrato in contatto con il 68enne. Entrambi, ora, potranno nominare un proprio consulente per l'esame autoptico che sarà disposto nella giornata di oggi. A seguito della morte dell'uomo il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare.