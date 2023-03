Incidente tra Olevano e Battipaglia: c'è un indagato per la morte di Mariarosaria

C’è un indagato per la morte di Mariarosaria Conte, la ragazza di 35 anni che ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi, venerdì scorso, in via Campo della Battaglia, la strada che da Olevano sul Tusciano conduce a Battipaglia. Coinvolte tre automobili: una Toyota, una Volkswagen e una Kia. Si tratta – riporta La Città – del 41enne di Salitto che era alla guida della Kia Sportage, il quale, pur avendoci provato, non è riuscito ad evitare l’impatto con la Toyota Yaris guidata da Mariarosaria. L’ipotesi di reato è omicidio stradale.

La dinamica

Dalla prima ricostruzione della dinamica, è emerso che tutti i veicoli stessero transitando verso Battipaglia e che la Toyota su cui viaggiava vittima, nel cercare di effettuare un sorpasso, per cause da verificare, è stata urtata dalla Kya, coinvolgendo anche la Volkswagen. La Toyota è finita contro la ringhiera sul ciglio della strada: purtroppo la 35enne, dopo essere stata sbalzata dalla vettura, è spirata a seguito del violentissimo impatto. Negativi gli automobilisti all'alcoltest.