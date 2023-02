Tragico incidente a Capaccio, 63enne indagato per omicidio stradale

E' indagato, come da prassi, per omicidio stradale il 63enne commerciante di Vallo della Lucania che, ieri mattina, a Capaccio Paestum, sulla statale 18, ha investito e ucciso, con il suo furgone, una 47enne di origini rumene in sella alla sua bici.

Gli accertamenti

Indagano le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Negativi, intanto, i risultati dei test per eventuale assunzione di droga o abuso di alcol da parte del 63enne. Disposto l’esame esterno sulla salma.