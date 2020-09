De Luca indagato, l'affondo di Cirielli: "Rispetti la magistratura"

"Sulla nuova inchiesta giudiziaria che coinvolge De Luca restiamo garantisti. La vicenda ci interessa, però, sotto il profilo etico, poiché non è la prima volta che il governatore della Campania finisce coinvolto per promozioni sospette attribuite a suoi seguaci; ne sa qualcosa la magistratura contabile che più volte ha acceso i riflettori sulle sue amministrazioni per fatti simili". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli.

I dettagli

"Mi auguro che il governatore non continui a minimizzare, come sta facendo ora, a meno che non ritenga che la giustizia adoperi due pesi e due misure. Anche perché gli ricordo che l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, per un caso giudiziario analogo, sta scontando ancora una pena detentiva. De Luca, quindi, rispetti il lavoro della magistratura, che auspichiamo faccia luce in tempi rapidi anche su questa vicenda", conclude Cirielli.