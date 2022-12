Morte di Antonio Marotta: si indaga per omicidio doloso

Potrebbe non essere stata provocata da cause naturali, la morte di Antonio Marotta, 54enne di Agropoli, noto come "il ballerino". La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania indaga per omicidio doloso. Il corpo senza vita dell’uomo fu ritrovato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi: pare che non regga l’ipotesi dell'improvviso malore.

Marotta potrebbe essere stato ucciso di botte, come emerso dai risultati dell'autopsia. Indagini in corso.