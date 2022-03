Rifiuti "saccheggiati": Salerno Pulita anticipa il ritiro dell'indifferenziato, si conferisce fino alla mezzanotte

L'indifferenziato a Salerno si getta fino a mezzanotte: da lunedì 14 marzo, su tutto il territorio comunale (zona movida compresa), infatti, il conferimento di tale tipologia di rifiuti è previsto dalle ore 21 fino a mezzanotte massimo. Un minuto dopo, entreranno in azione gli uomini e i mezzi di Salerno Pulita per effettuare la raccolta. La decisione, che riguarda tutte le utenze, sia domestiche che commerciali , è stata assunta dal Comune che ieri ha emesso un’ordinanza a firma del sindaco e del direttore del Settore ambiente. Per ora l’iniziativa è sperimentale e resterà in vigore fino al 31 maggio, un lasso di tempo sufficiente a verificare se funzionerà oppure no.

La deroga

Nell’ordinanza è prevista una sola deroga e riguarda le utenze commerciali che riposano il lunedì. Solo a loro sarà consentito di depositare l’indifferenziato dalle ore 7.30 alle 9.30 del martedì mattina. Tutte le altre, sia domestiche che commerciali, è bene ribadirlo, dovranno conferire l’indifferenziato entro la mezzanotte di lunedì.

La motivazione

Il perché di questa decisione è da ricercare nel fenomeno delle aperture delle buste di indifferenziato nella notte tra il lunedì e il martedì ad opera di cercatori di metalli, provenienti dal napoletano che poi lasciano i rifiuti sparsi sui marciapiedi. Una pratica che arreca danno al decoro della città, appesantisce e allunga i tempi della raccolta. Oltre ai controlli effettuati della polizia municipale per contrastare il fenomeno, Salerno Pulita ha chiesto al Comune di anticipare l’orario di raccolta dell’indifferenziato , iniziando subito dopo la mezzanotte, sperando in questo modo di contribuire ad eliminare il problema alla radice.

L'appello di Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita

“Facciamo appello al senso civico di tutti, famiglie e commercianti, a rispettare il limite massimo della mezzanotte per conferire l’indifferenziato, altrimenti tutto ciò che sarà depositato dopo il passaggio degli operatori non sarà raccolto”.