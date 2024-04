Dramma a Sassano: infermiere si accascia in strada e muore

Dramma a Sassano: un 54enne, A.S. le sue iniziali, è stato stroncato da un malore in strada. La vittima, un infermiere presso l’ospedale Luigi Curto di Polla, si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo la vita.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Comunità a lutto.