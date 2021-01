Infiltrazioni nel trasporto infermi e onoranze funebri, il sindaco Alfieri: "Estranei ai fatti"

"Riguardo all’operazione di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri, sono già iniziati attacchi pretestuosi verso di me, il Comune di Capaccio Paestum e la mia amministrazione".

E' quanto detto dal sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, in merito alle infiltrazioni emerse nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri e culminate con l'arresto di Roberto Squecco. "Voglio sottolineare che si tratta di fatti del tutto estranei all’attività amministrativa portata avanti dal nostro Ente, di vicende che nulla hanno a che fare con il lavoro quotidianamente svolto dall’amministrazione che guido. Alla consigliera Stefania Nobili auguro di chiarire presto la sua posizione nell’interesse suo e della Comunità".

L'appello di Vassallo

Intanto, a intervenire sull'argomento, anche Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo: “Nuovi e ancor più inquietanti fatti di cronaca giudiziaria coinvolgono il Comune di Capaccio Paestum a tal punto che chiediamo alla Commissione Antimafia, che già si è occupata di alcune vicende, di sollecitare il ministro dell'Interno affinché venga nominata una commissione d'accesso per prendere in considerazione l'ipotesi dello scioglimento dell'amministrazione comunale”. “Sono stato ascoltato il 15 ottobre 2019 dalla Commissione Antimafia su alcune e particolari vicende che coinvolgono gli attuali amministratori del Comune – spiega Vassallo - ho esposto e documentato le azione delittuose messe in campo da alcuni personaggi che siedono attualmente al Municipio”.

Parla Vassallo