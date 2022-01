"Influenza Aviaria", focolaio a Stella Cilento: scattano divieti e restrizioni

Non solo l’emergenza Covid. Il comune di Stella Cilento deve fare i conti, in queste ore, con un focolaio da Influenza Aviaria registrato all’interno di un allevamento del posto. Il sindaco Francesco Massanova, infatti, ha emesso con urgenza un’ordinanza, valida dal 3 al 18 gennaio 2022) e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, a seguito di una comunicazione giunta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Salerno. L’intero territorio è stato dichiarato “Zona di Protezione da Influenza Aviaria”.

Le restrizioni

Il primo cittadino ha disposto: il sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possano essere isolati; la disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende; la vigilanza sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, ma anche dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all’interno della zona; il divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private; il divieto di uscita dei volatili e delle uova dalle aziende in cui si trovano e il divieto di spostamento di letame o lettiere di volatili; il divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.

I controlli

Inoltre, è stata disposta l’esecuzione, a cura del servizio veterinario dell’Asl Salerno-Area Interdistrettuale n.69/70, dell’identificazione di tutte le aziende che detengono volatici e la visita periodica, a cura del servizio veterinario, di tali imprese, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un apposito registro.