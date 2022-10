Cannalonga a lutto: addio a Nello, l'ingegnere innamorato del Cilento

Cannalonga a lutto: è morto Aniello Onorati, per gli amici Nello, già amministratore comunale e direttore dell’Ente “Fiera della Frecagnola”, nonchè presidente di “Sistema Cilento s.c.p.a”. Appassionato di politica, innamorato del suo territorio, l'ingegnere aveva messo in campo varie idee per favorire l'occupazione giovanile e per promuovere il Cilento.

Stimato e benvoluto da tutta la comunità, l'ingegner Onorati lascia un vuoto incolmabile: tutti stretti attorno alla famiglia.