"Trieste chiama l’Italia e il Mondo risponde": "figli della Costituzione" in piazza Salerno

"Trieste chiama l’Italia e il Mondo risponde": lo scrivono i “Figli della Costituzione” che sabato 13 novembre, alle ore 18, in piazza Caduti di Brescia a Salerno, terranno una manifestazione contro l'obbligo vaccinale e il green pass. Interverranno anche i dottori Pasquale Bacco e Carlo Arnese.

Tutti in coro, dunque, i manifestanti chiedono al Governo, politiche alternative al Green Pass che siano funzionali e rispettose dei Diritti Costituzionali, della libertà di cura, dei dati sanitari chiari, dell’informazione pluralista e indipendente, dei morti, ma in primis nel rispetto della Qualità della Vita, "perchè, se non si placano i dissensi e i conflitti la povertà economica e sociale sarà la nuova pandemia”, si legge sulla nota degli organizzatori. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.