Covid-19: posticipo dell'inizio della scuola anche a Fisciano, Eboli e Giffoni

Continua ad allungarsi, l'elenco delle scuole che hanno rinviato la riapertura, nel salernitano. E' la volta di Eboli, dove le lezioni riprenderanno il 28 settembre, così come anche Fisciano, per garantire agli alunni e al personale scolastico condizioni di sicurezza nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stessa decisione, la ha presa il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano: “Ho preso questa decisione affinchè per il ritorno a scuola venga garantita la massima sicurezza sia degli alunni che dell’intero comparto scolastico assicurando tranquillità a tutte le famiglie – ha osservato il primo cittadino - Ripartire il 24 settembre sarebbe stata un’affannosa corsa contro il tempo specie nei plessi in questi giorni utilizzati come seggi elettorali e che hanno bisogno di capillari interventi di sanificazione. Negli altri edifici invece stiamo ultimando le operazioni di adeguamento alle normative anti-Covid determinate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dal Ministero dell’Istruzione. In attesa di eventuali ulteriori interventi in merito della Giunta Regionale, con l’intera maggioranza abbiamo preferito rinviare l’apertura delle scuole al prossimo 28 settembre per garantire la sicurezza”.