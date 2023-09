Salerno: partiti i lavori di restyling sul Corso, nuovo cantiere sul lungomare Trieste

Sono entrati nel vivo i lavori di restyling di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. In mattinata - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stato allestito il cantiere con gli operai che stanno posizionando i vari mezzi. E’ prevista la realizzazione di una pavimentazione in pietra lavica con spessore 15 centimetri e lavorazione bocciardata. Il primo tratto che sarà interessato dai lavori va da via Santi Martiri a via Diaz.

Intanto, questa mattina, sono iniziati anche i lavori sul Lungomare Trieste (all’altezza dell’Embarcadero) per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle medesime reti del Comune di Salerno.