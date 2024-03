Salerno, iniziata la costruzione del nuovo albergo nell'area di Foce Irno

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la costruzione di un nuovo albergo a Salerno. La struttura ricettiva - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sorgerà nell’area dell’ex cementificio (dov’è attivo il parcheggio di Foce Irno che, con l'apertura del cantiere, è stato già ridotto) accanto al Grand Hotel.

L’impresa esecutrice dei lavori (che è anche il committente) è la società Hotel Salerno S.r.l con sede legale a Solofra (Avellino). Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Caterina Chechile. Dodici milioni e 300mila euro la somma accettata da Palazzo di Città per l’acquisto dei due lotti dell’area in questione.