Ripascimento del litorale a Salerno: al via i lavori, De Luca inaugura anche il cantiere di rione Petrosino

Al via, domani, 17 settembre, i lavori di ripascimento del litorale salernitano. Alle ore 9, presso la terrazza Miramare in via Leucosia, avrà inizio l'intervento sul tratto Soccorso Amico-Polo Nautico, mentre alle ore 10 sul Sagrato della Chiesa San Paolo al Rione Petrosino, partiranno i lavori per la realizzazione del collegamento viario Petrosino-via Fratelli Magnone.

È prevista anche la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.