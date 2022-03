Lavori allo stadio Vestuti: al via l'intervento, la soddisfazione di Avella

Al via i lavori allo stadio Vestuti. L'8 febbraio, la IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione si era recata in sopralluogo nel ventre dell’impianto sportivo ed il 28 marzo, dunque, inizia il ripristino funzionale delle strutture interne maggiormente danneggiate dall’incedere del tempo. Quarantotto giorni dopo il sopralluogo, il presidente della IV Commissione, Rino Avella ha sottolineato che "l’Amministrazione comunale aveva preso un impegno con le tante società per le quali questo storico complesso polisportivo è imprescindibile infrastruttura di riferimento. In linea con le direttive politiche condivise con il sindaco Vincenzo Napoli, attraverso la Commissione Bilancio presieduta dal collega Fabio Polverino siamo riusciti a reperire dei fondi immediatamente destinati alle prime opere del Vestuti, alla palestra Senatore ed al Palatulimieri".

I dettagli

"Si tratta di un intervento che contribuirà a ridare dignità alla struttura ed a mettere in condizione atleti, istruttori ed amatori di poterla utilizzare secondo standard qualitativi finalmente sufficienti. - continua Avella - Interventi necessari che permetteranno di superare questa fase transitoria. Il Vestuti sarà definitivamente recuperato ed interamente restituito alla pubblica fruibilità con la radicale ristrutturazione, anche a fini conservativi, a valere sui fondi del PNRR”, ha concluso soddisfatto.