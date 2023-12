Inps, a Palazzo Sant'Agostino la presentazione del rendiconto sociale 2022

Sarà presentato a Palazzo Sant'Agostino il Rendiconto sociale 2022 Inps Salerno. Per il secondo anno consecutivo la Direzione Provinciale di Salerno aderisce all’invito del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps di presentare i dati dell’attività svolta sul territorio nell’anno trascorso, 2022, in un incontro che coinvolge le Istituzioni, i partners, gli intermediari locali.

"L’evento costituisce un’occasione importante in un’ottica di estrema trasparenza per condividere le attività realizzate dall’Istituto e per comunicarne l’identità ed i valori” dice il direttore Provinciale, Giovanna Baldi, che aggiunge: “In linea con le recenti direttive in materia di innovazione digitale l’INPS promuovere e valorizza la diffusione dei dati in proprio possesso, proponendoli come basi di partenza per analisi di azioni future e sviluppo”. La presentazione del Rendiconto sociale provinciale di Salerno 2022 si terrà il 6 dicembre a partire dalle 9.30 presso la Sala della Giunta “Marcello Torre” della Provincia di Salerno. Apriranno i lavori la Presidente del Comitato Regionale Inps Campania, Camilla Bernabei, ed il Direttore Provinciale, Giovanna Baldi. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e del Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, i dati del Rendiconto saranno illustrati dal Presidente del Comitato Provinciale Sergio Mautone, dal Vicepresidente del Comitato Provinciale Giuseppe Baselice e dal Direttore Vicario della Sede Inps Salerno, Alberto Cicatelli.