Comitato provinciale Inps: il nuovo presidente è Sergio Mautone

Lo scorso 28 dicembre il Comitato Provinciale Inps di Salerno ha proceduto alla elezione del nuovo presidente, individuato nella persona di Sergio Mautone, votato all’unanimità da tutti i componenti.

La carriera sindacale

Mautone è stato per molti anni responsabile del patronato Inca di Vallo della Lucania e, successivamente, componente della segreteria provinciale della Flai-Cgil. Da qualche anno ricopriva il ruolo di Presidente del Caaf-Cgil Campania. “Al compagno Sergio Mautone - i legge in una nota - vanno gli auguri della Cgil di Salerno che lo ha designato e sostenuto la sua candidatura, ritenendo che possa ricoprire con competenza e passione un ruolo istituzionale di grande rilevanza e prestigio. Il Comitato Provinciale svolgerà un ruolo di grande importanza nei prossimi anni, vista la consistenza sempre più numerosa della popolazione pensionata. Senza trascurare soprattutto il delicato ruolo negli interventi per fronteggiare situazioni di crisi aziendali nei settori sprovvisti di ammortizzatori sociali; le modalità di concessione delle prestazioni e di ricorso in materia di contributi; la determinazione della retribuzione annua pensionabile, e le altre numerose attività che mettono al centro la difesa e l’affermazione dei diritti dei pensionati e dei lavoratori”.