Salerno, si insedia il nuovo Vicario del Questore Anna Filomena Palmisano

Il Questore della Provincia di Salerno Gianfranco Conticchio, questa mattina, ha accolto e dato il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato Anna Filomena Palmisano, che si è insediata con l’incarico di Vicario del Questore.

La biografia

Nata a Bari, nel 1968, vanta una pluriennale esperienza professionale che metterà a disposizione della Questura di Salerno. Entrata in Polizia, ha frequentato, negli anni dal 1987-1992, il IV° corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, a seguito del quale è stata assegnata alla Questura di Napoli dove, dal 1992 al 1997, ha prestato servizio presso i Commissariati di San Carlo dell’Arena, Dante e Frattamaggiore, ma anche presso la Divisione Anticrimine.Trasferita alla Questura di Brindisi, ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Personale, di reggente della Divisione Anticrimine e infine di Capo di Gabinetto, a cui si è aggiunto, per oltre un anno, anche la direzione dell’Ufficio Immigrazione. Al termine del Corso di Formazione Dirigenziale ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Questura di Catanzaro, fino al 20 aprile 2022, allorquando è stata nominata Vicario del Questore di Vercelli. "Il Questore Conticchio, i funzionari e tutto il personale dipendente - si legge in una nota - esprimono i migliori auguri di buon lavoro alla Palmisano e un proseguimento di carriera ricco di soddisfazioni".