Inseguimento e spari a Torrione Alto: truffatori in fuga

Attimi di tensione, dopo le 13 di oggi, nel quartiere Torrione Alto. I carabinieri, infatti, avrebbero inseguito una coppia di presunti truffatori intercettata nei pressi della scuola Carlo Alberto Alemagna, a bordo della loro auto. I militari hanno intimato l'Alt: la vettura dei malviventi ha rallentato la corsa ed uno dei 2 è riuscito a fuggire a piedi.

Il fatto

Secondo quanto riporta Tv Oggi, uno dei carabinieri si sarebbe ferito cadendo a terra durante l'inseguimento. L'altro carabiniere avrebbe intanto esploso alcuni colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio, per evitare che il secondo malvivente si allontanasse: indagini a tutto campo per far chiarezza sull'accaduto.