Vede i carabinieri e fugge contramano sulla Tangenziale: arrestato 21enne

Giornata movimentata per i carabinieri di Salerno. Ieri pomeriggio è andato in scena, infatti, un frenetico inseguimento che è culminato con l’arresto di un giovane di 21 anni.

La dinamica

Intorno alle 17, una pattuglia della Sezione Radiomobile era in servizio ordinario di pattuglia in via San Leonardo, all’altezza dello svincolo della Tangenziale per Mariconda. Ad un certo punto l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da una Smart di colore bianco che si stava immettendo su Via San Leonardo e che, alla vista dell’vettura di servizio, ha effettuato una repentina manovra immettendosi contromano sulla Tangenziale. Subito inseguita, l’automobile dopo duecento metri ha svoltato a destra verso Parco Arbostella fino a raggiungere Via Allende, non prima di aver lanciato dal finestrino un oggetto non meglio identificato.

L'arresto

Grazie ad abili manovre di guida, la Smart è stata bloccata da una pattuglia, mentre altre due si sono subito messe alla ricerca dell’oggetto lanciato. Il guidatore era, appunto, un pregiudicato salernitano di 21 anni, V.V le sue iniziali, che ha opposto resistenza all’arresto. Dopo pochi minuti i carabinieri hanno rinvenuto una pistola Colt MK IV government calibro 9 con matricola abrasa, colpo in canna e caricatore pieno. V.V. è stato pertanto arrestato per detenzione di arma clandestina e munizioni, ricettazione (poiché trattandosi di arma con matricola abrasa se ne suppone la provenienza delittuosa) e resistenza a Pubblico Ufficiale. Per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Fuorni.