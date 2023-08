Inseguimento dallo stadio a Mercatello, auto si schianta in via Mauri: arrestato un uomo

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in via Mauri a Mercatello, dove è terminato un inseguimento iniziato dallo stadio Arechi tra un’automobile (Smart) e una pattuglia della Polizia Municipale. La Smart, nel tentativo di sfuggire, ha imboccato contromano la strada andandosi a schiantare, per via dell’alta velocità, contro i veicoli in sosta.

L'arresto

A bordo della vettura c’era una donna in compagnia di un uomo, il quale si è subito scagliato contro i caschi bianchi. Sono volati calci, pugni, spintoni davanti agli occhi increduli dei passanti. Alla fine, il conducente dell’auto in fuga è stato arrestato e condotto al comando di via Dei Carrari. Anche la donna, seduta accanto a lui, è stata identificata e pare stesse svolgendo l’attività di prostituzione nei pressi dello stadio cittadino.