"Seguito per chilometri da una persona in maschera": la disavventura capitata al musicista Rino Alfano

Inseguito da una persona con la maschera anonymous V per vendetta. È la disavventura, per fortuna senza conseguenze, occorsa al musicista Rino Alfano, il quale, mentre rientrava a casa in zona Pagliarone a Pontecagnano Faiano, è stato pedinato da una persona con il volto coperto.

La testimonianza

“Sono stato seguito da una persona sconosciuta per circa quattro chilometri – racconta Alfano – che una volta arrivato sotto casa mi ha gridato di stare attento ed è scappata via. Non riesco a capire chi possa essere e per quale motivo abbia voluto spaventarmi”. Inizialmente Alfano ha pensato ad un tentativo di rapina: “Sembrava di vivere in un film horror, spero che questo episodio sia solo un brutto ricordo”.