"Insieme per Fisciano" sostiene Gioia e avverte: "Il gruppo di Cavaliere chiarisca la sua posizione"

Il gruppo Insieme per Fisciano prende posizione a supporto dell’azione amministrativa dell’assessore al bilancio Franco Gioia dopo le dichiarazioni del consigliere comunale Alfonso Cavaliere. In una nota, il gruppo ribadisce di sostenere “con convinzione l’operato dell’Assessore al Bilancio Franco Gioia che, con abnegazione e professionalità, opera in sinergia con gli uffici nell’interesse esclusivo del Comune di Fisciano. Il Bilancio di Previsione, atto fondamentale di gestione dell’ente, e espressione della programmazione di tutti i settori istituzionali; in virtù di ciò, e di pertinenza dell’intera maggioranza consiliare”.

La polemica

Di qui la risposta a Cavaliere: “Appaiono pertanto profondamente inopportune, ingiuste ed inaccettabili, suscettibili di un necessario chiarimento le esternazioni rappresentate dal Consigliere Comunale Alfonso Cavaliere, capogruppo di “Noi per Fisciano”, quale dichiarazione di voto durante la seduta di Consiglio Comunale del 31 Agosto scorso. La modalità di voto espressa nei confronti del Bilancio pone i membri del gruppo “Noi Per Fisciano” in una condizione ibrida di ambiguità politica di carattere opportunistico non più sostenibile. Chiariscano nelle sedi e nei modi più opportuni fin da subito le loro posizioni i consiglieri del gruppo “Noi Per Fisciano”.