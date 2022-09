“Insieme per la salute” Sarno: lettera ai vertici dell'Asl per tutelare l'ospedale

Prosegue senza sosta l’attività del comitato “Insieme per la salute” – Sarno che, per sostenere e difendere le sorti del “Martiri del Villa Malta”, ha inviato una richiesta formale di incontro non solo al Presidente della Commissione Sanità presso l’Ente regionale, il dottor Vincenzo Alaia, ma anche al nuovo Direttore Generale della Asl Salerno, l’ingegner Gennaro Sosto. Al centro delle missive, inviate a mezzo di posta elettronica certificata, vi erano, la richiesta al Presidente per ciò che concerne il lavoro avviato in sede di audizione presso il Consiglio Regionale lo scorso agosto, mentre al Direttore Generale è stata inoltrata anche richiesta di ricevimento.

L'intervento

“Ciò che è importante fare adesso – fa sapere il portavoce del comitato – è dare finalmente seguito alle richieste che abbiamo avanzato presso l’Ente regionale, poiché il Presidente Alaia, ben conscio delle difficoltà che attraversa il nostro nosocomio, aveva annunciato il suo impegno in merito. Per quanto riguarda invece il dottor Sosto, abbiamo richiesto formalmente un incontro, meglio ancora presso il Villa Malta, affinché possa avere contezza di tutte le criticità che continuamente emergono nei reparti del nostro ospedale e che, un tempo, rappresentavano l’eccellenza per il nostro territorio. Il nostro impegno comunque non si fermerà, e rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi, speriamo positivi”, hanno concluso da Insieme per la Salute.