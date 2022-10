Ospedale di Sarno, "Insieme per la salute": "Registriamo diversi miglioramenti"

Per metà ottobre, la divisione di Ortopedia dell'ospedale di Sarno potrà finalmente tornare operativa, e garantirà l’accesso a circa sette posti letto. Comincia a dare i suoi frutti l’impegno del Comitato “Insieme per la salute” – Sarno: dopo la richiesta da parte del consesso di attivisti cittadini, inoltrata al sindaco Giuseppe Canfora, di chiedere di dare seguito ai lavori iniziati in fase di Commissione Trasparenza e Commissione Sanità, presso l’Ente regionale, qualcosa sembra stia cambiando per il verso positivo. "Dopo i lavori iniziati presso Palazzo Santa Lucia, il Comitato ha chiesto anche l’intervento del direttore generale della Asl Salerno, il dottor Gennaro Sosto, al fine di poter elencare le criticità e proporre una programmazione fattiva e congeniale alla risoluzione delle problematiche dell’ospedale. - si legge in una nosta stampa di “Insieme per la salute” - Anche la Cardiologia dovrebbe vedere l’ingresso di altri specialisti, a sopperire anche un trasferimento previsto per il prossimo inverno. Pure il Pronto Soccorso potrebbe essere sollevato con l’arrivo di due medici specializzandi, ed il possibile arrivo di una specialista in chirurgia vascolare, la quale potrebbe offrire disponibilità a prestare servizio anche presso il reparto di emergenza".

Il comitato

Il comitato sottolinea che resta critica, invece, la condizione della divisione di Ostetricia e Ginecologia, un tempo fiore all’occhiello del “Martiri del Villa Malta”, insieme ad altri reparti che, in questi mesi, hanno continuato a lavorare, seppur con enormi sacrifici, mentre c’è stata una sospensione, per ciò che concerne questa specifica divisione, degli ambulatori e della ginecologia chirurgica, la quale ha continuato ad operare come punto nascita.