Bagarre e insulti al 25maypride all'Arena del Mare: lo sfogo del presidente dell'Arcigay

Non è andato come sperato, il 25maypride, all'Arena del Mare di Salerno, il 4 settembre. Come denunciato sui social dal presidente dell'Arcigay di Salerno, Francesco Napoli, alcuni degli artisti invitati al concerto, per via di alcuni disguidi, hanno screditato e criticato gli organizzatori dell'evento. Non sono mancati insulti omofobi nel caos, per chi era sul palco, in un clima che in poco tempo ha suscitato profonda amarezza in tutti coloro che avevano creduto nel progetto condiviso con le sigle sindacali Cgil e Uil.

Lo sfogo di Francesco Napoli (Arcigay)