Omicidio Vassallo, le intercettazioni della moglie dell'ex carabiniere: "Tiro dentro tutti"

La moglie dell'ex carabiniere Lazzaro Cioffi non accettava che solo lui rischiasse di di essere coinvolto nelle indagini sull'omicidio Vassallo. È quanto emerso dalle intercettazioni ambientali, risalenti al 2018, inserite nel decreto di perquisizione a carico di nove indagati emesso dalla Procura di Salerno.

Le intercettazioni

La donna, in una conversazione con la sorella, era preoccupata fosse venuto fuori solo il nome del marito. "Ce l'hai detto che lui era della squadra?" chiede la sorella, ricevendo come risposta: "Glieli vado a fare io i nomi. Se è così, io parlo". Secondo la Dda di Salerno dalle intercettazioni in questione "si ricava l'intenzione della donna, qualora il marito fosse stato effettivamente coinvolto nelle indagini sull'omicidio, di fornire agli organi investigativi i nomi di tutti i carabinieri della 'squadra' che in quelle contingenze temporali erano stati ad Acciaroli e di disvelarne lei stessa - qualora non l'avesse fatto il marito - il loro coinvolgimento nei fatti che, in quel momento, sembravano essere contestati solo a Cioffi".