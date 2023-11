Cilento, l’Intercity IC551 fermerà alla stazione di Pisciotta-Palinuro: ecco gli orari

Tutti i giorni, da domenica 12 novembre 2023, l’Intercity IC551 servirà la stazione di Pisciotta-Palinuro, a scendere con partenza da Roma alle ore 9.26 e da Napoli alle ore 11.45 e con arrivo alla stazione cilentana alle ore 13.19. A salire partirà dalla stazione di Pisciotta-Palinuro alle ore 13.26 con arrivo a Napoli alle 15.17 e a Roma alle ore 17.34.

Il commento e il prossimo obiettivo

Ad annunciare data e orari è il senatore del M5S Francesco Castiello: “Avevamo intrattenuto nei mesi scorsi Trenitalia sulla irrinunciabilità di questo servizio, funzionale al turismo e a varie altre categorie di utenti che, per tal modo, possono raggiungere agevolmente il capoluogo regionale e Roma senza cambi intermedi e, reciprocamente, da Roma e Napoli possono comodamente arrivare a Pisciotta. Il prossimo obiettivo che ci proponiamo di realizzare è quello del ripristino del Frecciarossa da Battipaglia per Torino con partenza alle ore 5.30 della mattina. Per questo treno, che parte vuoto da Battipaglia ed inizia il servizio clienti a Salerno, deve essere necessariamente ripristinato il servizio commerciale già da Battipaglia, essendo intollerabile che l’utenza debba da Battipaglia (e paesi vicini) recarsi in quello scomodo orario la stazione di Salerno, per iniziare da li un viaggio che, molto più comodamente e ragionevolmente, potrebbe iniziare da Battipaglia. Superfluo dire che a quell’ora del mattino collegamenti con mezzi di trasporto pubblico per Salerno non ce ne sono, per cui occorre arrivare in macchina a Salerno, cercarsi un parcheggio pagando il ticket, per poi finalmente salire a Salerno sullo stesso treno che è partito vuoto da Battipaglia: un autentico paradosso! Aspettiamo a giorni la risposta di Trenitalia a queste nostre insistite richieste”.