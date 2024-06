Maiori: perdite di liquami dalla condotta del depuratore, divieto di balneazione

Disposto il divieto di balneazione temporaneo, in via cautelare, per il tratto di costa posto ad est del fiume Reginna, a Maiori: a seguito di ispezioni subacquee effettuate dall'autorità giudiziaria, infatti, sono state rilevate perdite di liquami dalla condotta sommersa del depuratore comunale, a una profondità di 33 e 37 metri.

Così, il Comune di Maiori ha informato l'ente gestore del servizio idrico, chiedendo di verificare l'integrità dell'intera condotta sottomarina per riparare la perdita, disponendo il divieto di balneazione per il tratto di mare interessato per precauzione.