Degrado nei quartieri periferici, Celano presenta un'interrogazione

Interrogazione del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, sulla situazione in via Scavata Case Rosse. L'istanza arriva a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini della zona.

L'interrogazione

Al centro dell'interrogazione, però, non vi è solo la situazione di via Scavata Case Rosse ("letteralmente invasa dai ratti), ma anche quella degli altri quartieri periferici "che versano in condizioni di grave degrado". "Ormai quotidianamente giungono segnalazioni dai cittadini in ordine alla insoddisfacente pulizia della città" scrive Celano. "Ciò - aggiunge - è determinato dalle insufficienze dell’Amministrazione incapace perfino di assicurare la manutenzione e l’ordinario servizio di pulizia". Di qui l'interrogazione per sapere "se e quando l'Amministrazione comunale di Salerno intenda intervenire per evitare, in futuro, i gravi problemi di natura igienico-sanitaria ai cittadini salernitani, con un adeguato e puntuale servizio di igiene urbana".