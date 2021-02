Macchie scure e melma nel mare a Salerno: l'interrogazione del consigliere Celano

Il consigliere comunale d'opposizione Roberto Celano ha presentato un'interrogazione per far chiarezza "sullo spettacolo indecoroso delle acque del mare che appare intollerabile"

Riflettori puntati sulle acque spesso caraterizzate da melma e colore scuro, a Salerno. Il consigliere comunale d'opposizione Roberto Celano ha presentato un'interrogazione per far chiarezza "sullo spettacolo indecoroso delle acque del mare che appare intollerabile e necessiterebbe un intervento rapido e risolutivo per individuarne le cause". "Sarebbe il caso di verificare se le sabbie rimosse dal porto dalla draga vengano correttamente smaltite e/o riversate in mare a seguito di accurata analisi e se i lavori si stiano svolgendo nel rispetto delle norme di salvaguardia dell'ambiente - ha osservato Celano - nulla si fa sul piano locale per contrastare la diversa azione ambientale che avviene a causa di cattive abitudini, di sversamenti illegali e per l'assenza totale di un piano di salvaguardia e riconversione ambientale da parte delle istituzioni che governano Regione, Provincia e Comune. La tutela della risorsa mare dovrebbe rappresentare una priorità per la città di Salerno".

Le richieste del consigliere