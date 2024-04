Interruzione dell'energia elettrica a Salerno: la mappa dei disagi

Interruzione dell'energia elettrica in via Seripando a Salerno. Lo ha comunicato Enel Distribuzione. L'energia elettrica sarà interrotta a partire dalle 8,30 di martedì 16 aprile. Ciò comporterà inevitabilmente l'interruzione della fornitura idrica (per la mancanza alimentazione elettrica impianto di sollevamento) alle seguenti strade/utenze:

civici dispari dal n.29 al 43

civici pari dal n.16 al n.28

Il ripristino della fornitura idrica è previsto per le ore 16,30 dello stesso giorno.