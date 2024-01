E' stata annunciata un'interruzione di energia elettrica martedì, 30 gennaio, a Salerno, dalle ore 8.30 alle 16.30.

La mappa dei disagi

La società E-distribuzione S.p.A. ha segnalato, infatti, i disagi che, causati dai lavori sugli impianti, interesseranno, in particolare, via Mattia Limongelli (civici 9, 13, da 19 a 25, sn) e via Luigi Lazzarelli.