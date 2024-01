Salerno, nuova interruzione idrica: la mappa dei disagi

Nuova interruzione idrica sul territorio di Salerno. La sospensione dell'erogazione è prevista per giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 10 fino alle 15. Alla base dello stop i lavori di manutenzione che verranno effettuati in via Tusciano all'incrocio con via Tanagro.

Queste le strade interessate dall'interruzione:



- Via Tusciano (nel tratto tra via Picenza e via Alfonso Russo),

- Via Tanagro,

- Via Guglielmo Pepe.



"L'acqua - fa sapere Sistemi Salerno - potrebbe apparire torbida e opalescente. Nonostante ciò, si assicura che l'acqua manterrà i suoi requisiti di potabilità. Per ovviare a questa temporanea alterazione, si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima del suo utilizzo".