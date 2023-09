Manutenzione straordinaria alla rete idrica a Salerno, stop all'erogazione: la mappa dei disagi

Salerno Sistemi ha comunicato che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Calata San Vito, martedì 3 ottobre sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12.

La mappa dei disagi

Queste le strade interessate:

Via M.Pagano

Via F.Filzi

Via U.Pepe

Via N.Sauro

Via C.Capone

Via Dei Bigi

Via dei D’Agostino

Trav.sa Grancano

via M.Peluso

Via A.Conforti

Via N.Buonservizi

Via L. Di Marino

Piazza M.Galdi

Via S.De Crescenzo Capitano

Via N.Fiore

Via F.Mordente

Via G.P.Leto

Via F.Spirito

Via dei Greci

via F. Wenner

Via Irno (tratto compreso tra Via C. Gatti e Via C.Capone)

Via S. De Vita (civici di numerazione dispari compresi tra il n.1 ed il n.53)

Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via F.Spirito e sovrappasso Autostradale)

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

Ufficio Comunicazione