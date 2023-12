Stop all'erogazione idrica a Salerno mercoledì 20 dicembre: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica sul territorio comunale di Salerno. Alla base dell'interruzione, secondo quanto comunicato da Salerno Sistemi, alcuni interventi programmati sulla rete relativi ai lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua. L'erogazione sarà sospesa dalle ore 14 alle 22 di mercoledì 20 dicembre.

La mappa dei disagi

Queste le strade e traverse interessate:

Gradinata Alberto De Santis;

Via Madonna del Monte;

Via San Francesco di Paola;

Via Pietro Paolo De Crescenzo;

Piazza Francesco Alario;

Via Indipendenza (civici pari compresi tra n° 44 ed n° 52);

Via Benedetto Croce solo civici pari;

Via Ligea (tratto compreso tra Molo Ponente e viadotto A. Gatto, incluso cantiere Salerno Porta Ovest).