Sospesa erogazione idrica a Bracigliano: la mappa dei disagi

Guasto improvviso alle condotte idriche nel territorio comunale di Bracigliano. Gori ha comunicato che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica in alcuni punti del territorio.

Le zone interessate

Queste le aree interessate dai disagi: traversa I di via Nazario Sauro, traversa II di via Nazario Sauro, traversa III di via Del Prete, treversa III di via Nazario Sauro, via Castagneta, via Don A.Montefusco, via Nazario Sauro, via Nocelleto, via Provinciale Nord e tutte le traverse collegate.

Tecnici al lavoro

I tecnici, come comunicato da Gori, sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22 di oggi.