Stop all'erogazione idrica sul territorio di Fisciano dalle 10 alle 15 di lunedì 3 aprile. A comunicarlo la società Gori, che gestisce la rete idrica. L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Le zone interessate

Queste le zone interessate:

Contrada Barbuti, Piazza Macchiarelli, via Barbuti, via Chiesa, via dei Cipressi, via Fratelli Ascolese, via Madonna di Fatima, via Principe Umberto, via San Nicola e tutte le rispettive traverse.