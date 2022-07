Cartelle cliniche false per attestare interventi mai eseguiti: arrestato medico salernitano

Un medico di 50 anni originario di Pagani è stato arrestato a Napoli per i reati di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

I fatti

L'uomo, all'epoca dei fatti contestati, era in servizio presso una clinica partenopea. I carabinieri del Nas hanno constatato che in quattro giorni, fra il 25 ed il 28 febbraio 2020, il medico avesse effettuato ben 32 interventi chirurgici nonostante si trovasse a Madonna di Campiglio. Secondo quanto appurato, il medico avrebbe falsificato numerose cartelle cliniche che attestavano la sua presenza in sala operatoria.